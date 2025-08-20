Partner merytoryczny: Eleven Sports

Wim Fissette opublikował wiadomość. Trener Igi Świątek zabrał głos po sukcesie w Cincinnati

Ostatnie dni są niezwykle szalone dla zespołu Igi Świątek. Polka oraz jej sztab nie mieli za bardzo czasu na celebrację tytułu zdobytego podczas WTA 1000 w Cincinnati, bowiem tuż po wszystkich obowiązkach medialnych raszynianki musieli przetransportować się do Nowego Jorku na turniej miksta w ramach US Open. Teraz do wydarzeń ze stanu Ohio wrócił trener 24-latki - Wim Fissette. W mediach społecznościowych opublikował krótki wpis. Oto co miał do przekazania belgijski szkoleniowiec.

Iga Świątek i Wim Fissette podczas turnieju WTA 1000 w Cincinnati
Iga Świątek i Wim Fissette podczas turnieju WTA 1000 w Cincinnati

Wim Fissette został trenerem Igi Świątek w październiku ubiegłego roku. Początek ich współpracy był wymagający, patrząc przez pryzmat wyników osiąganych przez Polkę. Przez długi czas nasza reprezentantka miała problem z dotarciem do finału jakiegokolwiek indywidualnego turnieju. Przełom nastąpił pod koniec czerwca, gdy raszynianka zameldowała się w decydującym starciu o trofeum podczas WTA 500 w Bad Homburg. Chociaż 24-latka uległa w nim rozstawionej z "1" Jessice Peguli, to tamte rozgrywki zapoczątkowały lepszy czas dla czterokrotnej triumfatorki Roland Garros.

    Praca, jaką Świątek wykonała z belgijskim trenerem od początku sezonu, zaczęła przynosić efekty. Jej pierwszym owocem okazał się premierowy triumf podczas Wimbledonu, po efektownym 6:0, 6:0 w finale z Amandą Anisimovą. Nawierzchnia trawiasta, która była zmorą Igi w poprzednich sezonach, przestała stanowić dla niej kłopot. Raszynianka nie zamierzała poprzestać na tym sukcesie, była głodna kolejnych osiągnięć.

    Następny tytuł przypadł na turniej WTA 1000 w Cincinnati. Drugie trofeum w sezonie 2025 i kolejne zdobyte w wymagających warunkach dla naszej reprezentantki. Po wygranym decydującym starciu z Jasmine Paolini, aktualna wiceliderka rankingu dziękowała swojemu zespołowi za to, że pomogli jej w adaptacji do szybkich kortów, przez co stała się lepszą tenisistką. 24-latka przekonała się, że także na takich nawierzchniach potrafi ogrywać swoje największe rywalki.

      Wim Fissette podsumował turniej WTA Cincinnati. Krótki wpis

      Spory udział ma w tym obecny trener Świątek - Wim Fissette. Belgijski szkoleniowiec nie kryje swoje zadowolenia z kolejnych sukcesów osiąganych z Igą. Dzisiaj, tuż po godz. 19:00, opublikował na swoim profilu na Instagramie kilka zdjęć ze zmagań w stanie Ohio oraz zamieścił krótki wpis. "Turniej Cincinnati Open, byłeś wyjątkowy! Dumny z wykonanej pracy, dumny z zespołu. Budujmy dalej" - przekazał 45-latek. Po dwóch minutach pod publikacją Fissette'a pojawił się komentarz Darii Abramowicz. "Jazda" - napisała pani psycholog.

        Być może już za kilka godzin zespół Świątek otrzyma kolejny powód do radości. Iga i grający z nią Casper Ruud staną do walki o trofeum US Open w mikście. W nocy, nie przed godz. 1:00 czasu polskiego, powalczą o finał z rozstawioną z "1" parą Jessica Pegula/Jack Draper. Jeśli Polka oraz Norweg awansują do decydującego starcia, wówczas zagrają o tytuł tuż po drugim półfinale, w którym zmierzą się Danielle Collins/Christian Harrison i Sara Errani/Andrea Vavassori. Relacje ze spotkań naszej reprezentantki będą dostępne TUTAJ.

        Zawodniczka tenisowa w fioletowej koszulce i czapce, wyrażająca silne emocje, podczas gdy w tle widać oklaskujących kibiców.
        Iga Świątek wygrała turniej w Cincinnati
        Wim Fissette
        Wim Fissette
        Wim Fissette i Daria Abramowicz
        Wim Fissette i Daria Abramowicz

