Wim Fissette nie owijał w bawełnę ws. Igi Świątek. Jaśniej się nie dało

Iga Świątek uporała się już z problemami, jakie spotkały ją w końcówce poprzedniego sezonu. Polka udowodniła to podczas United Cup, gdzie przyjechała po 14 dniach prawy z nowym trenerem, ale już było widać pewne bardzo wyraźne efekty ich współpracy.

Tak naprawdę na pełnie tego, co może wprowadzić Fissette do gry Polki, trzeba poczekać gdzieś do okolic Wimbledonu. Sam belgijski szkoleniowiec zapowiada jednak, że chce nieustannie poprawiać grę naszej gwiazdy i wskazuje, że United Cup było świetnym czasem dla Świątek. Reklama

Fissette jasno wskazał cel. Ocena za 12 miesięcy

- United Cup było świetnym przygotowaniem, bo to niezwykle intensywny turniej. Sporo spotkań, zbyt mało snu. Mimo wszystko to był świetny tydzień. Mieliśmy dużo pozytywnych emocji, a to ważne. Później jednak mieliśmy kilka dni wolnego, bo naprawdę tego potrzebowaliśmy - stwierdził w rozmowie z Eurosportem.

Fissette oczekuje także, że Świątek za kilkanaście miesięcy będzie wyraźnie lepsza, niż obecnie. - Iga wygląda dobrze, jest zdrowa i gotowa do gry. Była światowym numerem jeden. Dalej chcemy widzieć jej progres i pod koniec roku zobaczyć lepszą Igę. To bardzo ważne, by poszło jej dobrze w drugiej części sezonu. Iga ma taką tendencję, że pierwsza połowa jest świetna w jej wykonaniu, ale druga zawsze dla niej jest trudniejsza - ocenił doświadczony trener.

Teraz przed Świątek Australian Open, w którym z pewnością czekać będzie na nią wiele wyzwań. Pierwszym z nich jest pokonanie Kateriny Siniakovej w meczu pierwszej rundy, ale gdy spojrzy się na drabinkę Polki, to można stwierdzić, że miała naprawdę sporo szczęścia. Reklama

