Świątek zwolniła Wiktorowskiego zbyt wcześnie? "To przyszło znienacka"

Do takich osób należy chociażby David Law , komentator BBC oraz współautor "The Tennis Podcast", w którym to Brytyjczyk podzielił się paroma refleksjami dotyczącymi decyzji podjętej przez liderkę światowego rankingu WTA.

"Nie wiem, czy to było planowane, czy zdecydowali, że trzy lata to wystarczająco długo, albo że on się wypalił, ale dlaczego nie poczekano do końca roku, żeby to zrobić, zamiast opuszczać turnieje?" - dopytywał Law.