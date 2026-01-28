Wiktorowski zastąpiony przez Fissette'a. Świątek miała świadomość ryzyka. Przepaść jest ogromna

Iga Świątek jak na razie w swojej profesjonalnej karierze miała tylko trzech trenerów. Pierwszym był Piotr Sierzputowski, który zaczął współpracę z Polką jeszcze w 2016 roku, a więc wtedy, gdy Iga uzyskała status zawodniczki profesjonalnej. 33-latek u boku Igi spędził aż pięć lat.

Po nim przyszła kolej na bardzo uznane polskie nazwisko, a więc Tomasza Wiktorowskiego. Były szkoleniowiec Agnieszki Radwańskiej zapowiadał, że chce wprowadzić Igę na szczyt tenisa i światowego rankingu. Ta sztuka mu się udała, a Polka przy nim spędziła swoje najlepsze, jak na razie, lata kariery.

Ryzyko Świątek. Od razu zwracano na to uwagę przy Fissecie

Współpraca z 45-letnim szkoleniowcem dobiegła końca w październiku 2024 roku po prawie równo trzech latach pracy. Świątek uznała, że czas na zatrudnienie trenera zagranicznego. Postawiła na Belga Wima Fissette'a, a wszystko zostało ogłoszone jeszcze w październiku 2024 roku kilkanaście dni po rozstaniu z Wiktorowskim.

Od początku wybór Fissette'a był w pewnym sensie kontrowersyjnym, bo w karierze trenera urodzonego w Sint-Truiden takowych kontrowersji nie brakowało. Od początku uwagę zwracał fakt, że Belg nie jest szkoleniowcem, który spędza przy poszczególnych tenisistkach zbyt wiele czasu.

Najdłużej w jednym cyklu współpracował ze swoją pierwszą podopieczną - Kim Clijsters. Pracowali razem przez 33 miesiące. Z kolei średnia czasu spędzonego przy jednej tenisistce w przypadku Fissette'a jest naprawdę niska, bo wynosi niespełna piętnaście miesięcy wspólnej pracy (nie wliczając Igi Świątek przyp. red.).

Po ogłoszeniu przez Świątek decyzji wszyscy zwracali uwagę właśnie na ten aspekt, bo Polka dotychczas stawiała na długotrwałe współprace, podobnie zresztą jak Wiktorowski, który wprowadził Igę na szczyt tenisa. Polak średnio w swojej karierze pracuje z zawodniczką przez 71 miesięcy.

W przypadku Fissette'a wspominane piętnaście miesięcy "wybiło" podczas Australian Open 2026, które nie było dla Igi zbyt udane, a ostatnie wyniki nie napawają wielkim optymizmem w kontekście przyszłej pracy z Belgiem. Trudno się dziwić, że kibice mogą się zastanawiać, czy nie nadchodzi czas rozstania? Tym bardziej, że właśnie Świątek dobrnęła do tej umownej czerwonej linii, którą wyznacza kariera Fissette'a.

