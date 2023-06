Wiktorowski zaprzecza słowom Świątek. Poważna różnica zdań przed Wimbledonem

Iga Świątek powalczy w Londynie o swój piąty wielkoszlemowy tytuł . Na koncie ma już trzy triumfy w Roland Garros i jeden w US Open. Nawierzchnia trawiasta nie należy jednak do jej ulubionych, wymusza inną specyfikę gry i zmianę sposobu poruszania się po korcie.

Wiktorowski chce wygrać Wimbledon. Iga twierdzi, że jedzie po naukę

- Chciałabym jak najwięcej się nauczyć. Chciałabym poczuć, że z roku na rok gram na trawie coraz lepiej, że się rozwijam. To jest moim celem: skupić się teraz na treningach i później to, co przetrenuję, wprowadzić w mecze - wytłumaczyła liderka światowego rankingu.

- Zawsze powtarzam jedno. Tenisista wychodzi na kort, by wygrać mecz. Jeśli z takim celem wychodzi, a taki jest nasz cel, naturalne jest, że na turniej jedzie się, by go wygrać. Czy to się uda? Nie mam pojęcia. My jako team damy z siebie wszystko, by tak było - przekonuje.