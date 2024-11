Wiktorowski oszczędzał Świątek, Fissette nie ma zamiaru. I to już w Rijadzie

Iga Świątek niestety zakończyła już swój udział w tegorocznej edycji WTA Finals. Polka pożegnała się imprezą z powodu słabego bilansu setów w stosunku do swoich grupowych rywalek i może się już szykować do finałów BJK Cup. Po ostatnim meczu z ust Wima Fissette'a padło sporo pochwał w stronę naszej gwiazdy, ale to nie wszystko. Belg w przeciwieństwie do Tomasza Wiktorowskiego wytknął Polce to, co na korcie nie działało. Lista jest dość długa.