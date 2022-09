Po powrocie z US Open Iga trenowała m.in. z Paulą Badosą, a w Czechach się pojawiła również po to, by poznać warunki i kort w Ostrawie.

Iga Świątek i jej zwyczaje tenisowe

Zapytana o to, czy ma jakieś swoje zwyczaje treningowe, od razu wskazała na rozgrzewkę, która zajmuje jej 45 minut.

- Właściwie przez cały rok jest taka sama. Gdy wiem, że jestem dobrze rozgrzana, to dodaje mi pewności - uzasadniła.

Zapytana o to, czy z rakietą wykonuje jakieś specjalne, nietypowe czynności, o których ludzie nie wiedzą, odparła:

Co robię z rakietą? O mój Boże. Na korcie używam jej do różnych sztuczek technicznych, ale ludzie o tym wiedzą. Natomiast gdy jestem w domu, rakieta bywa mi pomocna w ... walce z owadami, gdy tylko dostaną się do mojego pokoju przyznała się Iga Świątek.

- Wiem, że nie jest to profesjonalne w stu procentach, ale robię to z prostego powodu: to daje efekty! - uznała.

Zdradziła, że takich zabawnych opowieści spoza kortu ma więcej, głównie dzięki swojemu zespołowi, z którym jest bardzo zgrana.

- Moi trenerzy mawiają: Iga, jeśli nie zdobędziesz tego przełamania, musisz iść na ławkę i szczekać - opowiadała. Prowadzący rozmowę nie mógł w to uwierzyć, więc dopytał, czy to prawda.

- Tak i muszę to wykonywać, choć ktoś inny mógłby to uznać za kłopotliwe. Innym razem trener obiecał mi, że jeśli wygram turniej, to on ogoli swoją klatkę piersiową, a nawet wydepiluje ją metodą woskową - zdradziła ciekawą rzecz odnośnie Tomasza Wiktorowskiego.

- Zrobił to naprawdę? - nie mógł uwierzyć prowadzący wywiad.

- Tak, po Rolandzie Garrosie - doprecyzowała Iga.

Iga Świątek: Wolę telewizję niż Netfliksa

Ze swego życia prywatnego opowiedziała też inne ciekawe szczegóły. Np. Netfliksa nie ogląda, gdyż woli programy rozrywkowe z lat 90., a także komedie z Sandrą Bullock i Julią Roberts. Powtórzyła, że jej perfekcyjną płytą jest Pearl Jam i jego legendarny krążek "Ten".

Następne hobby Igi jest dość nietypowe, zwłaszcza dla jej pokolenia.

Uwielbiam też czytać książki. Podczas US Open poradziłam sobie z wyjątkowo grubą. Chodzi o "Przeminęło z wiatrem" i za każdym razem, gdy się z tą książką pojawiałam, wywoływałam spore zainteresowanie mediów nie kryła.

- Zdałam sobie sprawę z faktu, że naprawdę mało kto w tych czasach czyta książki. I chciałabym to zmienić chociaż trochę. To po prostu przyjemne - zachęcała do wymierającej czynności czytania Iga Świątek.

Polka potrafi spędzać czas także podczas układania lego.

- Zwłaszcza w oczekiwaniu na nocną sesję meczu. Lego jest dlatego dobre, że zapewnia mi aktywność, mam się czym zająć, a jednocześnie nie jest męczące. Układa się je na siedząco, będąc cały czas skoncentrowanym na meczu - wyjaśniła.

