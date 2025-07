W kwietniu 2022 roku Iga Świątek po raz pierwszy w karierze awansowała na pierwsze miejsce światowego rankingu kobiecego tenisa, we wrześniu kolejnego roku jednak chwilowo straciła miano liderki na rzecz Aryny Sabalenki. Białorusinka na prowadzeniu nie utrzymała się jednak długo i już w listopadzie musiała ustąpić miejsca Polce, która po wygranej w WTA Finals 2023 powróciła na fotel liderki. Panowanie raszynianki trwało do października 2024 roku.

W listopadzie 2022 roku, a więc w momencie, gdy liderką rankingu WTA była jeszcze Iga Świątek, w sieci pojawiło się wyjątkowe nagranie z udziałem naszej tenisistki oraz... Wiktora Zborowskiego. Filmik zainspirowany "Królem Lwem" rozpoczął się od przypomnienia, że w tamtym czasie Polka była numerem jeden w rankingu WTA. Chwilę później na ekranie pojawiła się rozmowa tenisistki z aktorem, która miała miejsce jeszcze przed awansem Igi na fotel liderki.

"Spójrz Iga, cała ta ziemia opromieniona słońcem to królestwo tenisa. Czas panowania każdego numeru jeden jest jak słońce... wschodzi i zachodzi. Kiedyś Iga, słońce panowania obecnego numeru jeden zajdzie, a wzejdzie dla Ciebie... jako nowej Królowej Tenisa na świecie" - zaanonsował Zborowski. "I to wszystko będzie moje? (...) A to takie ciemne miejsce?" - dopytywała nasza tenisistka, a na odpowiedź nie musiała długo czekać. "To chwilowo nie należy do nas. To jest trawa. I jedzą ją antylopy" - skwitował krótko Zborowski.

Nagraniem tym w sieci pochwaliła się Iga Świątek, która zwróciła się do kibiców z zapytaniem. "To kiedy pora na to, żeby rządzić też na trawie?" - dopytywała. Jak się okazuje, może to nastąpić szybciej, niż wszyscy podejrzewali.

Kiedy Iga Świątek ogłosiła nawiązanie współpracy z Wimem Fissettem, nie wszyscy kibice i dziennikarze pałali optymizmem. Dużo mówiło się wówczas o kontrowersjach wokół Belga, pojawiały się także komentarze mówiące, że Polka niepotrzebnie rozstała się z Tomaszem Wiktorowskim. Dla wielu był to bowiem "dream team", który osiągał imponujące sukcesy na światowych kortach. Fissette nie przejmował się jednak krytyką i podkreślał, że celem dla niego i jego podopiecznej jest polepszenie jakości gry na trawie. Pierwsze efekty ciężkiej pracy Świątek i jej trenera możemy obserwować teraz - podczas 138. edycji Wimbledonu.

Jeszcze kilka lat temu awans do półfinału Wimbledonu Iga Świątek brałaby w ciemno bez zawahania. Ba, nawet po dotarciu do finału w Bad Homburg nikt nie przypuszczał, że Polka będzie sobie radzić na wimbledońskich kortach tak dobrze. Nasza tenisistka jednak od pierwszej rundy emanuje pewnością siebie i awansowała już do półfinału wielkoszlemowej imprezy. Na tym etapie zmagań raszynianka zmierzy się z Belindą Bencić. Jeśli 24-latce uda się pokonać Szwajcarkę, awansuje ona do ścisłego finału, gdzie o prestiżowe trofeum i miano mistrzyni Wimbledonu powalczy z Aryną Sabalenką lub Amandą Anisimovą.

