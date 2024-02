Wieszczą zwrot akcji ws. Igi Świątek i Aryny Sabalenki. I to w takim momencie

Iga Świątek przystępuje do turnieju WTA 1000 w Doha, gdzie drugi rok z rzędu będzie broniła tytułu. W rozgrywkach zabraknie za to drugiej rakiety świata, tryumfatorki wielkoszlemowego Australian Open - Aryny Sabalenki. Choć raszynianka będzie jedną z głównych faworytek do wygrania imprezy, to zdaniem Rosjan wcale nie może być pewna swojej pozycji w rankingu WTA w tym sezonie. Portal "championat.com" wyjawił, co musi się stać, żeby najgroźniejsza rywalka Polki wróciła na prowadzenie w tabeli.