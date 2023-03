Wieszczą kłopoty Świątek. "Tego nie można było się spodziewać"

Iga Świątek już wkrótce rozpocznie rywalizację w turnieju WTA w Miami. Przystąpi do niej bezpośrednio po zakończeniu zmagań w Indian Wells, gdzie dotarła do półfinału. W nim przegrała z Jeleną Rybakiną, która pokonała Polkę... trzeci raz w ciągu ostatnich miesięcy. Co ciekawe, podczas imprezy na Florydzie reprezentantka Kazachstanu ponownie może stanąć na drodze naszej gwiazdy. Według specjalistów - to ona ma w takim pojedynku większe szanse.