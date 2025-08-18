Wieści od WTA na godziny przed finałem. Sromotna klęska Paolini. Świątek już triumfuje

W Cincinnati trwa już ostatnie odliczanie do wielkiego finału tamtejszego tysięcznika, w którym Iga Świątek zmierzy się z mającą polskie korzenie reprezentantką Włoch - Jasmine Paolini. W niedzielnym półfinale nasza tenisistka pewnie rozprawiła się w dwóch setach z Jeleną Rybakiną (7:5, 6:3) natomiast 9. obecnie rakieta świata, stoczyła trwającą prawie 2,5 godziny trzysetową batalię z Rosjanką Weroniką Kudiermietową, którą wygrała 6:3, 6:7(2), 6:3.

Warto podkreślić, że dla Igi Świątek będzie to pierwszy w karierze finał turnieju WTA 1000 w Cincinnati. W dwóch poprzednich edycjach tej imprezy raszynianka zatrzymywała się na półfinale. Może to więc dla niej stanowić podwójną motywację. A Jasmine Paolimi ma świadomość, że czeka ją niezwykle trudne starcie.

Zawsze bardzo trudno gra się z Igą. Ona dużo broni i świetnie serwuje, ale dam z siebie wszystko i postaram się wrócić do poziomu, który pozwolił mi tu dotrzeć. Naprawdę podobają mi się warunki w Cincinnati i mam nadzieję, że to będzie dobry mecz. Na pewno będziemy walczyć

Iga Świątek pokona Jasmine Paolini? Jednoznaczne typy przed finałem w Cincinnati

Oficjalny portal WTA przed dzisiejszym finałem przygotował jego zapowiedź. Do tekstu dołączona została ankieta, w której użytkownicy mogą wskazać na zawodniczkę, która ich zdaniem sięgnie po tytuł w Cincinnati.

W głosowaniu Iga Świątek po prostu miażdży Jasmine Paolini. Na zwycięstwo Polki wskazało - na ten moment - 91 procent respondentów, podczas gdy w jej rywalkę wierzy zaledwie 7 procent z nich. W oczach fanów kwestia tego, kto sięgnie po tytuł, pozostaje więc dość jasna.

Także WTA przy okazji nazwało Igę Świątek "zdecydowaną faworytką do zwycięstwa" w finale, wskazując na to, czego Polka dokonała w starciu z Jeleną Rybakiną - odwracając losy pierwszego seta, a później zachwycając swoją grą w drugiej partii - oraz na bezpośredni bilans w pojedynkach z Jasmine Paolini.

Historia sugeruje, że Paolini będzie miała pełne ręce roboty. Świątek wygrała 10 z 11 setów, które ze sobą rozegrały. Jej forhend po prostu przekracza to, co może znieść Paolini

Po stronie Igi Świątek stoi także olbrzymie doświadczenie. Polka rozegra dzisiaj swój 13. finał imprezy rangi WTA 1000. Dla Jasmine Paolini będzie to dopiero trzecie takie wydarzenie w karierze. Piłeczka znajduje się więc po stronie naszej byłej liderki światowego rankingu. Ale sport, w tym także tenis, porywa nas właśnie tym, że zawsze potrafi zaskoczyć. I nie inaczej może być także dzisiaj.

Świątek pokonuje Cirsteę i awansuje do ćwierćfinału Cincinnati Open AP © 2025 Associated Press

Iga Świątek powalczy o triumf w turnieju WTA 1000 w Cincinnati ROB PRANGE / Spain DPPI / DPPI via AFP / Jason Whitman / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Iga Świątek - była liderka rankingu WTA - w akcji na korcie ROB PRANGE / Spain DPPI / DPPI via AFP AFP