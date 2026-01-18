Wieści od Świątek tuż przed Australian Open. Jaśniej się nie dało, ogłosiła

Iga Świątek ten rok rozpoczęła wygraną w drużynie podczas United Cup. Było to pierwsze zwycięstwo Biało-Czerwonych po tym, jak wcześniej dwukrotnie dochodzili do finałów i kończyli zmagania na drugim miejscu. Tym razem było jednak inaczej i to pod wieloma względami. Niektórych martwiła przede wszystkim dyspozycja Świątek w walce z silnymi rywalkami.

Iga Świątek miała problemy podczas United Cup. Jest gotowa na Australian Open?

Początek roku rozpoczął się od wielkiego sukcesu dla Igi Świątek. Polka zawsze podkreślała, jak ważne są dla niej występy dla reprezentacji Polski i tym razem, wraz z drużyną, wygrała turniej United Cup. Tym razem także, po raz pierwszy od początku uczestnictwa w tych zmaganiach, nie była też najmocniejszym ogniwem w zespole.

Polka wygrała trzy z pięciu meczów, które rozegrała. Szczególnie martwiące były dwa ostatnie - półfinałowe starcie United Cup z Coco Gauff przegrane 6:4, 6:2, w której Amerykanka nie dawała właściwie wiceliderce rankingu żadnych szans i pokazała, że w ostatnich starciach to ona jest górą, a Świątek nie może znaleźć na nią sposobu oraz walka z Belindą Bencić. W drugim z tych meczów 24-latka wygrała pierwszego seta, ale w kolejnych popełniała sporo błędów i nie mogła poradzić sobie z coraz bardziej pewną grą rywalki.

Dla wielu kibiców był to spory powód do zmartwień przed Australian Open. Danielle Collins, która spoglądała na turniejową drabinkę, obstawiała, że Świątek może odpaść nawet w drugiej rundzie turnieju. Polka tymczasem buduje wokół siebie jednak inną narrację. Zamieściła w mediach społecznościowych ważne wideo.

Iga Świątek pokazała nagranie i tym samym oficjalnie ogłosiła

Na Instagramie Igi Świątek pojawiło się nagranie zmontowane z jej ostatnich treningów, na których pokazywała duże zaangażowanie przed tym, co czeka ją w Australian Open. Na jej twarzy pojawiał się uśmiech, a ona sama, jak stwierdziła w opisie, była gotowa na kolejne wyzwania, jakie stawiał przed nią sezon.

"Game mode ON", czyli "Gotowa do gry". Dodała też, że z kibicami Australian Open widzi się już jutro na korcie. W komentarzach od razu pojawił się wysyp wiadomości o treści "Jazda", czyli hasła tak dobrze znanego fanom Świątek. Polka w pierwszym meczu zmierzy się z 85. rakietą świata, Yue Yuan. Początek spotkania zaplanowano na 19 stycznia na 9:00 polskiego czasu.

Iga Świątek jest gotowa do startu w Australian Open WILLIAM WEST / AFP AFP

Iga Świątek AFP