Wieści dla Świątek tuż przed US Open. Zupełnie nowy ranking. Polka wyróżniona

Po Wimbledonie - na którym dość niespodziewanie najlepsza okazała się Iga Świątek - przyszła ta część sezonu, której kulminacyjnym punktem będzie wielkoszlemowy US Open. Polska była liderka światowego rankingu będzie przygotowywała się do niego poprzez turnieje WTA 1000 w Montrealu oraz Cincinnati. 24-latka stacjonuje już w Kanadzie, gdzie aklimatyzuje się do startu rywalizacji, do której - jako zawodniczka rozstawiona z numerem "2" - przystąpi od drugiej rundy.