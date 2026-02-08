Wierzy w magię, nagle zaczęła mówić o Świątek. Szczere wyznanie ws. Polki. Poszło w świat

Iga Świątek została triumfatorką zeszłorocznej edycji Wimbledonu - ten fakt prawdopodobnie jest powszechnie znany wszystkim sympatykom tenisa. Andrea Petković wiedziała o tym jednak... jeszcze przed rozpoczęciem legendarnego turnieju. Jak to możliwe? Otóż była niemiecka tenisistka przyznała się, że wierzy w magię oraz przesądy. Niecodzienne przekonania pozwoliły jej dostrzec pewne znaki, które zwiastowały historyczny triumf Polki.

Od tego czasu minęło już kilka miesięcy. Mimo to Petković wciąż bacznie przygląda się poczynaniom Raszynianki. Watro przypomnieć, że nie tak dawno temu Polka stoczyła swoje pierwsze nieoficjalne starcie w ramach turnieju WTA Doha. Ikona niemieckiego tenisa, która bardzo aktywnie udziela się na swoim osobistym blogu, postanowiła wspomnieć o Idze Świątek w ostatniej, bardzo wzniosłej publikacji.

Co za słowa o Idze Świątek. Raszynianka bliska perfekcji?

W jednym z ostatnich wpisów Petković wysnuła dość głębokie, filozoficzne wręcz rozważania na temat perfekcjonizmu. We wpisie tym znalazło się miejsce dla kilku wybitnych osobistości, takich jak chociażby: Stanley Kubrick czy Carl Jung. Autorka przygotowała również obszerny akapit poświęcony w całości... perfekcjonizmowi prezentowanemu przez Igę Świątek.

"A propos perfekcjonizmu. Pisząc to, mówiłem dość ogólnie o tenisistkach, podczas gdy tak naprawdę miałem na myśli jedną konkretną: Igę Świątek. Jest uosobieniem perfekcjonizmu i tego, co może nam zrobić, jeśli posunie się za daleko. Jak u wielu tenisistek, jej największa siła bywa czasami również słabością. [...]. Co jednak zawsze mnie cieszyło w Idze, to to, że nie potrafi powstrzymać się od bycia idealnie szczerą. Jest jedną z tych osób, dla których mówienie jest równoznaczne z myśleniem, a obserwowanie, jak to robi gdy zada się jej półpoważne pytanie, zawsze było dla mnie wielką przyjemnością" - wyznaje Andrea Petković.

Słowa ikonicznej tenisistki można odebrać w dwojaki sposób. Z jednej strony zachwala ona nieskazitelne podejście Igi Świątek do niemal każdego aspektu życia. Z drugiej jednak słowa Niemki mogą stanowić ostrzeżenie przed zbytnim zatracaniem się w dążeniu do perfekcji.

Dążenia tego z pewnością nie można jednak odmówić Idze Świątek. Od początku swojej kariery słynie ona z ogromnego profesjonalizmu oraz chęci nieustannego polepszania swoich umiejętności. To właśnie te cechy sprawiają, że dziś mówi się o niej, jako o jednej z najwybitniejszych przedstawicielek swojej dyscypliny. Można wręcz powiedzieć, że perfekcja stała się nieodłącznym elementem życia Igi Świątek.

