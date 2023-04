Wiemy, z kim Iga Świątek zagra pierwszy mecz po powrocie

Iga Świątek wraca do rywalizacji po miesiącu przerwy spowodowanej urazem żeber. Polka wróciła już do pełnej sprawności i w Stuttgarcie zainauguruje sezon na swojej ulubionej nawierzchni, mączce. W Niemczech będzie walczyć o obronę tytułu sprzed roku, kiedy w świetnym stylu wygrała cały turniej. Świątek w pierwszej rundzie otrzymała wolny los, podobnie jak inne zawodniczki z czołowej czwórki rankingu WTA i w spokoju mogła oczekiwać swojej rywalki w meczu o ćwierćfinał.

Liderka światowych list w Stuttgarcie pojawiła się już w sobotę, by odpowiednio przygotować się do pierwszego meczu po powrocie. Treningi przyniosły także okazję do ciekawej interakcji. W weekend bezpośrednio po Polce "w kolejce" do treningu na korcie była bowiem Daria Kasatkina, a jej trener Flavio Cipolla dwukrotnie starał się wyręczyć Świątek w kwestii uprzątnięcia kortu po swoich zajęciach. Raz udało mu się ją przekonać, za drugim razem ta sztuka już się nie udała.