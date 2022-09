Wiemy, kiedy kolejny mecz Igi Świątek. Kibice mogą kręcić nosem

Mecz Igi Świątek będzie pierwszym spotkaniem sesji wieczornej na Louis Armstrong Stadium, czyli drugim co do wielkości obiektem kompleksu. Ruszy o 19:00 czasu miejscowego, czyli o 1:00 nad ranem w niedzielę w Polsce.

Iga Świątek zagra z Davis o "nieszczęśliwej" porze

To oczywiście nie jest najlepsza wiadomość dla polskich fanów, którzy będą musieli zarwać noc, żeby obejrzeć w akcji swoją ulubienicę.

Najwyżej notowana rakieta świata w wielkoszlemowym turnieju za oceanem na razie spisuje się doskonale.

W czwartek bardzo pewnie wygrała z Amerykanką Sloane Stephens 6:3, 6:2, w pełni przejmując kontrolę nad wydarzeniami na korcie. Również mecz otwarcia Polka przebrnęła bezboleśnie, wygrywając z Włoszką Jasmine Paolini 6:3 6:0.

Dla Igi Świątek to czwarty występ w turnieju US Open. Jak dotąd najwyżej awansowała do 1/8 finału, co miało miejsce przed rokiem.