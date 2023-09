Wiemy, gdzie Iga Świątek zakończy sezon WTA. Jest oficjalne potwierdzenie

Od początku roku było wiadomo, że sezon 2023 będzie trudny dla naszej najlepszej tenisistki. Rywalki za wszelką cenę chciały dorównać Polce i jej wspaniałym osiągnięciom z 2022 roku . Trzeba jednak przyznać, że Iga Świątek bardzo dobrze zdaje ten egzamin. Co prawda utraciła pozycję liderki 11 września na rzecz Aryny Sabalenki , ale regularność u raszynianki pod względem wyników robi wrażenie.

22-latka od dłuższego czasu nie schodzi poniżej granicy 8000 pkt w rankingu WTA, co powoduje, że konkurentki muszą wznieść się na wyżyny i wyraźnie podnieść swój poziom, by konkurować z Polką w zestawieniu najlepszych tenisistek. Póki co ta sztuka udała się tylko Arynie Sabalence, chociaż w tle pojawia się solidna grupa pościgowa w postaci Coco Gauff, Jessiki Peguli oraz Jeleny Rybakiny.