Wielkoszlemowa mistrzyni na drodze Igi Świątek. Znamy pierwszą rywalkę Polki w Dubaju

Dopiero co wczoraj Iga Świątek triumfowała w turnieju WTA 1000 w Dosze, a tymczasem Polka jest już w Dubaju, gdzie wystartował kolejny turniej wysokiej rangi. Dzisiaj nasza tenisistka poznała swoją rywalkę w drugiej rundzie zmagań. Będzie nią Sloane Stephens, która pokonała Clarę Burel 6:4, 1:6, 6:2. W 2017 roku Amerykanka triumfowała w US Open, a rok później dotarła do finału Roland Garros. Mecz o awans do 1/8 finału odbędzie się we wtorek.