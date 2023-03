Początek 2023 roku w tenisie kobiet należy do Aryny Sabalenki, Jeleny Rybakiny i Igi Świątek. Białorusinka pokonała Rosjankę reprezentującą Kazachstan w finale Australian Open, ta zrewanżowała się jej w meczu o trofeum podczas Indian Wells. Z kolei Polka okazała się najlepsza w Dausze. W rankingu obejmującym okres od 1 stycznia (WTA Race) wymienione zawodniczki zajmują pierwsze trzy pozycje.

Nieco mniej mówi się w ostatnim czasie o takich postaciach jak Caroline Garcia, Coco Gauff, Jessica Pegula czy Ons Jabeur. Ostatnia z nich złapała bardzo dobrą formę w drugiej połowie sezonu 2022 - doszła do finału w Wimbledonie i US Open, jednak przegrała w nich odpowiednio z Rybakiną i Świątek. Tunezyjka nie spuszcza jednak głowy. Zapowiedziała, że będzie próbowała doskoczyć do poziomu najlepszej trójki.