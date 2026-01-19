Wielkie zwycięstwo Polki, ale co stało się później. Świątek w samym centrum

W nocy z niedzieli na poniedziałek czasu polskiego, polskie singlistki i Kamil Majchrzak rozpoczęli rywalizację na australijskich kortach. Wielki i jednocześnie historyczny sukces zanotowała Linda Klimovicova, która debiutowała w drabince głównej wielkoszlemowego turnieju i od razu wywalczyła awans do kolejnej rundy, po kreczu rywalki.

Po zwycięstwie nad 71. w rankingu WTA Francescą Jones, młoda reprezentantka Polski pochodząca z Czech, miała okazję opowiedzieć o sobie nieco więcej w rozmowie z "Eurosportem". I od razu padło nazwisko Igi Świątek.

Historyczny sukces Polki, a to nie koniec. Świątek od razu na pierwszym planie

Dziennikarz Paweł Kuwik poprosił urodzoną w 2004 roku zawodniczkę, aby opowiedziała coś o sobie publiczności, która może jeszcze nie znać jej zbyt dobrze. Od razu dopytał o tenisowego idola Klimovicovej. Ta bez zastanowienia wskazała na wiceliderkę rankingu WTA.

- To będzie Iga, na pewno... Iga jest moim sportowym idolem. Każda kobieta by chciała grać, jak Iga - komplementowała Raszyniankę młodsza koleżanka z reprezentacji Polski.

Nie ma się co dziwić 21-latce, że wskazała właśnie na Świątek, bowiem Raszynianka już od lat jest jedną z najbardziej docenianych zawodniczek nie tylko w Polsce, ale i na świecie.

Klimovicova w ostatnich dniach zrobiła jednak wielki krok w stronę dużej kariery. Po przybyciu do Australii, najpierw wygrała trzy spotkania w kwalifikacjach Australian Open, a teraz wygrywała 6:2, 3:2 ze znacznie wyżej notowaną Brytyjką, by ostatecznie awansować do kolejnej rundy po poddaniu meczu przez rywalkę.

Debiut w drabince głównej wielkoszlemowego turnieju od razu przypieczętowany został historycznym awansem, bowiem najwyżej do tej pory Klimovicova dochodziła podczas US Open i Rolanda Garrosa - tam zatrzymywała się jednak na 3 rundzie kwalifikacji.

Teraz przed Polką jedno z najtrudniejszych wyzwań w jej dotychczasowej karierze. W kolejnej rundzie Australian Open 21-latka zmierzy się z Eliną Switoliną, która zajmuje 12. miejsce w rankingu WTA.

