Wielkie zwycięstwa Igi Świątek dały taki efekt. Przed nią już tylko Serena?

Iga Świątek całkowicie zdominowała w tym roku tenisową rywalizację - zgromadziła dotąd 10335 punktów, podczas gdy druga w rankingu Race Ons Jabeur ledwie 4,5 tysiąca. To przepaść. Złożyło się na to m.in. osiem wygranych turniejów, w tym dwa Wielkie Szlemy (po 2000 pkt za wygranie French Open i US Open) oraz cztery turnieje WTA 1000 (po 1000 pkt za triumf w Miami i Indian Wells oraz po 900 pkt za wygraną w Dosze i Rzymie).

Do tego, aby pobić rekord punktowy w historii, to jednak za mało. Ten należy do Sereny Williams, która w 2013 roku też wygrała dwa szlemy (także w Paryżu i Nowym Jorku), pięć turniejów WTA 1000, trzy inne, a także - bez przegranej - kończy wtedy sezon turniej WTA Tour Championships. Łącznie dało jej to 13260 pkt. Jeśli Iga bez przegranego meczu wygra zmagania w Fort Worth, będzie miała 11835 pkt, co już będzie drugim rezultatem w XXI wieku.

Do 2008 roku inaczej liczono punkty. Teraz jest ich... więcej

Do 2008 roku inaczej liczono punkty. Teraz jest ich... więcej

Te końcowe rankingi lepiej jednak podzielić na dwie części - jedną do 2008 roku, a drugą - później. Wtedy zmieniło się bowiem klasyfikowanie turniejów w cyklu WTA i ich nazewnictwo. Zmieniona została też punktacja, za wygranie Wielkiego Szlema był np. bonus w postaci tysiąca punktów - od 2009 roku zwiększono go dwukrotnie. Podobnie stało się z turniejami WTA 1000. Nie wszystko można jednak liczyć "razy dwa", bo to by było zbyt dużym uproszczeniem.

Nie zmienia to jednak faktu, że Iga Świątek przebiła już niektóre znakomite osiągnięcia wielkich tenisistek z ostatniej dekady. Zostały jej do poprawienia jeszcze dwa: najlepsze w karierze Wiktorii Azarenki oraz rekordowe Williams. To drugie się jeszcze w tym roku nie stanie. Warto jednak porównać osiągnięcie Igi Świątek do tych, które w ostatnich latach notowały liderki: Simona Halep czy Ashleigh Barty. Wtedy widać, jak wspaniały rok ma za sobą Polka.

Iga Świątek przebije rekordowy wynik Wiktorii Azarenki? To raczej pewne

Azarenkę Iga Świątek zapewne jednak wyprzedzi - może nawet... przegrać wszystkie trzy mecze w fazie grupowej i nie awansować do półfinału. A to dlatego, że w WTA Finals za każdy mecz w Round Riobin jest 125 pkt w przypadku przegranej lub 250 pkt w przypadku zwycięstwa. Sam awans do półfinału nie daje żadnej dodatkowej zdobyczy, ale już gra w finale - tak. Triumfatorka otrzyma dodatkowe 750 pkt, a przegrana - 330.

Jeśli Iga Świątek wygra więc pięć spotkań, zdobędzie 1500 pkt i rok skończy z dorobkiem 11835 pkt. A trzeba jeszcze pamiętać, że Polce nie liczy się 130 pkt za występ w Wimbledonie, bo WTA, podobnie jak ATP, ukarała w ten sposób organizatorów za wykluczenie z rywalizacji sportowców z Rosji i Białorusi.

Triumfatorki rankingu WTA na koniec roku (z punktami)