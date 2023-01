Wielkie zaskoczenie dla Igi Świątek. Minęło 667 dni od takiego meczu

10 marca 2021 roku Iga Świątek przegrała w drugiej rundzie turnieju w Dubaju z Garbiñe Muguruzą 0-6, 4-6 . Było to jej ostatnie spotkanie, w którym ugrała zaledwie cztery gemy. I zarazem ostatnie, które trwało tak krótko. Jeśli Polka przegrywała, to zazwyczaj po dłuższej walce.

Iga Świątek rzadko przegrywała tak szybko. Chyba że na początku kariery

W poprzednim roku tenisistka z Raszyna przegrała zaledwie dziewięć spotkań. Zwykle były to długie dreszczowce , jak pamiętny finał z Ostrawy z Barborą Krejčíková (3 godziny i 16 minut), starcie z Beatriz Haddad Maią w Toronto (trzy godziny), spotkania z Aryną Sabalenką w WTA Finals, Jeleną Ostapenko w Dubaju czy Caroline Garcią w Warszawie (wszystkie ponad dwugodzinne). Wyjątków od tej reguły było niewiele, a jeśli już, to właśnie na początku sezonu, w Australii. Wtedy Polka dość gładko przegrywała z Danielle Collins (78 minut) czy Ashleigh Barty (87 minut), ale jednak ugrała więcej gemów niż dzisiaj.

Iga Świątek - Jessica Pegula. US OPEN. SKRÓT MECZU. WIDEO / PRESS ASSOCIATION / © 2022 Associated Press

Fatalne statystyki serwisowe Igi Świątek. Przepaść w porównaniu do Peguli

Jeśli spojrzymy na karierę Igi Świątek, to tak szybkie porażki miały miejsce niemal wyłącznie w pierwszym roku startów raszynianki w zawodowym towarzystwie. W 2019 roku przegrała aż pięć spotkań w mniej niż godzinę. Szybko wyciągnęła jednak wnioski, a już po pandemicznej przerwie zaczęła coraz mocniej "dokazywać" faworytkom. I tak dostała się na szczyt. Dziś w Sydney Iga Świątek nie miała jednak za wiele do powiedzenia w starciu z Pegulą. Szczególnie było to widać w serwisie Polki - wygrała zaledwie 38 procent piłek po pierwszym podaniu (10 z 26) i 33 procent po drugim (5 z 15). Dla porównania - statystyki Amerykanki to odpowiednio - 83 i 46 procent.