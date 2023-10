Iga Świątek jest obecnie na ostatniej prostej w kwestii przygotować do turnieju WTA Finals . Polka poleci do meksykańskiego Cancun podbudowana popisową grą na kortach w Pekinie . W stolicy Chin 22-latka zmazała złe wrażenie powstałe po nieudanym występie w Tokio i sięgnęła po tytuł, ogrywając w wielkim finale 6:2, 6:2 rosyjską tenisistkę Ludmiłę Samsonową .

Co więcej, może być bolesna w skutkach. Pojawiło się bowiem zagrożenie, że Iga Świątek nie będzie mogła przez to wywalczyć sobie prawa gry na przyszłorocznych igrzyskach olimpijskich w Paryżu . By spełnić wszystkie wymogi, wiceliderka światowego rankingu będzie bowiem musiała rozegrać wiosną mecz w barwach naszej reprezentacji, ponieważ nie "odhaczyła" tego obowiązku w tym roku. Sęk w tym, że jeśli Polki pod nieobecność swojej liderki dotrą do finału rozgrywek Billie Jean King Cup, nie będą musiały występować w przyszłorocznych kwalifikacjach.