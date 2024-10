Wielkie zagrożenie dla Świątek, Polka zaryzykowała. Sabalenka już na to czyha

Iga Świątek zakończyła swoją przygodę z wielkoszlemowym US Open dokładnie 5 września, kiedy to odpadłą w ćwierćfinale zmagań przegrywając z Jessicą Pegulą 2:6, 4:6. Od tego czasu Polka ani razu nie pojawiła się na korcie podczas zawodów odbywających się pod szyldem WTA i... podjęła przy tym piorunującą decyzję dotyczącą swojego sztabu.

Raszynianka zdecydowała się wycofać z zawodów w Seulu, Pekinie oraz Wuhanie (a do tego nie decydowała się w ogóle przystępować do rywalizacji w Tokio) i postanowiła się rozstać z swym dotychczasowym trenerem, Tomaszem Wiktorowskim. Wygląda na to, że zechciała postawić wszystko na jedną kartę i do końca roku obejrzymy ją jedynie - po tych wszystkich zawirowaniach - w WTA Finals...