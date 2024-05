Wielkie wyróżnienie dla Igi Świątek. Polka porównana do absolutnej legendy

Iga Świątek powalczy w Rzymie o poprawę rezultatu sprzed roku

Wielkie wyróżnienie dla Polki. Porównano ją do absolutnych legend tenisa

- W Madrycie wszystko sprowadziło się do jednej czy dwóch piłek - kiedy Iga otrzymała piłki nie po przekątnej, ale na środku boiska. Ja nazywam to tunelem i uczę tego swoje podopieczne. Uderz piłkę w tunelu, szczególnie na mączce, a wtedy dostaniesz słabe uderzenie na środku kortu, gdzie wszyscy biegają - dodała.

Porównanie do tak wynitnych tenisistek to zdecydowanie powrót do dumy. Steffi Graf jest rekordzistką pod względem ilości tygodni spędzonych na fotelu liderki rankingu WTA. Niemka spędziła na nim aż 377 tygodni. Do tego ma na koncie aż 22 wielkoszlemowe tytuły. Sanchez również należy do grona byłych liderek rankingu, a w dorobku ma m. in. trzy triumfy w Rolandzie Garrosie.