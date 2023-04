Wielkie rywalki na drodze Świątek w Madrycie. Hit już w drugiej rundzie?

Iga Świątek już niebawem rozpocznie rywalizację w Madrid Open. W niedzielny wieczór odbyło się losowanie turniejowej. W pierwszej rundzie Polka ma wolny los, będzie więc mogła dłużej odpocząć po zwycięstwie w Stuttgarcie z Aryną Sabalenką. W drugiej zmierzy się albo z jedną z zawodniczek z eliminacji, albo z Emmą Raducanu. Brytyjka to zwyciężczyni US Open 2021, która szuka powrotu do najwyższej formy.