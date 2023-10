Wielkie rozczarowanie. Rywalka Świątek ma już dość. To wymyka się spod kontroli

Z mojej perspektywy wygląda to tak, jakby ludzie z WTA byli kompletnie niezainteresowani co my - tenisistki, które muszą grać na takim korcie - w ogóle czujemy. Czujemy, że nikt nas nie słucha i nikt nie jest zainteresowany naszym zdaniem

Rywalka Świątek nie zostawia na organizatorach suchej nitki. "To jakieś szaleństwo"

Mówiąc szczerze ten kort jest naprawdę bardzo zły. To jakieś szaleństwo. Piłka odbija się jak chce. To nawet nie jest twardy kort, jest jak słabej jakości mączka czy trawa. I nie mówię tego, dlatego, że przegrałam. Po treningach mam takie same wrażenia. Nie uważam, żeby był to obiekt nadający się na WTA Finals

Już przed konferencją prasową stwierdziła, że cały rok ciężko pracowała, by awansować do finałów, a teraz spotkało ją tak wielkie rozczarowanie .

Bunt tenisistek? Sytuacja wymyka się spod kontroli

Narzekania tenisistek na korty w Cancun to tak naprawdę tylko jedna ze spraw, którą mają za złe WTA. Coraz częściej pojawiają się głosy, że to organizacja nieudolna i wymagająca zmian.

Wedle informacji, do których dotarli dziennikarze "The Athletic", sytuacja na WTA Finals 2023 jest mocno nerwowa. Od tygodni mają narastać napięcia na linii zawodniczki - WTA, a teraz, w Cancun, relacje uległy pogorszeniu. Tenisistki są rozczarowane stosunkiem władz federacji do ich żądań m.in. wprowadzenia płacy minimalnej i poprawy warunków na turniejach. 21 zawodniczek (wśród nich m.in. Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina) wystosowało do WTA list, w którym domaga się m.in. podwyższenia wynagrodzeń, poprawy warunków na turniejach, bardziej elastycznych oraz zrównoważonych harmonogramów imprez i zagwarantowania przedstawicielce z grupy miejsca w Radzie WTA. Na odpowiedź czekano do 13 października, ale ta nie nadeszła.