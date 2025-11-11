Tegoroczne WTA Finals dla polskich kibiców okazały się wielkim rozczarowaniem. Iga Świątek najpierw została zdeklasowana w dwóch ostatnich setach przez Jelenę Rybakinę. Później przegrała decydujące starcie z Amandą Anisimovą i pożegnała się z turniejem.

To był już ostatni istotny akcent tego sezonu. Iga Świątek nie kończy go więc zbyt dobrze, ale ma nadzieję na to, że za rok znów zagra na WTA Finals i wówczas poprawi swój wynik.

"Maszyna z Raszyna" za pośrednictwem mediów społecznościowych opublikowała post, którym przerwała swoje milczenie po porażkach z Rybakiną i Anisomovą.

Gorzkie podsumowanie WTA Finals. Iga Świątek opublikowała wpis

- Minęło już kilka dni, ale chciałem bardzo podziękować za wsparcie podczas WTA Finals - zaczęła Iga Świątek.

- Poziom był niesamowity i mam nadzieję, że w przyszłym roku uda mi się osiągnąć lepszy wynik, ale podobało mi się to wyzwanie i jestem mega zmotywowana do postępów i rozwoju gry coraz bardziej - dodała Polka.

To jednak nie jest definitywny koniec sezonu dla Igi Świątek. Już za kilka dni weźmie ona bowiem udział w rywalizacji w ramach kwalifikacji do Billie Jean King Cup.

Wiceliderka rankingu uda się do Gorzowa Wielkopolskiego, aby w barwach reprezentacji Polski zmierzyć się z Nową Zelandią (14 listopada, godzina 15.00) oraz Rumunią (16 listopada, godzina 15.00).

15 listopada natomiast odbędzie się mecz Nowa Zelandia - Rumunia. Tego dnia fani Igi Świątek będą mogli spotkać się z nią podczas sesji autografowej tuż przed tym spotkaniem.

Iga Świątek w swoim najnowszym wpisie na instagramie nie zapomniała o tym, że już niedługo zagra w swojej ojczyźnie.

- Przyjdzie jeszcze czas, aby napisać więcej i odpowiednio podsumować sezon, ale na razie... do zobaczenia w Gorzowie Wielkopolskim! - spuentowała Iga Świątek.

