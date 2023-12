Wielkie pieniądze dla Świątek, Hurkacz znów... poszkodowany. To już oficjalnie

Dla Igi Świątek i Huberta Hurkacza United Cup będzie jedynym przetarciem przed pierwszym wielkoszlemowym turniejem w 2024 roku, czyli Australian Open. Nasz najlepszy tenisowy duet sprawdza już co prawda formę w Abu Zabi, ale rozgrywana tam World Tennis League nie ma wpływu na punkty rankingowe, choć zapewne pozwala zarobić.

Ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich najlepsi polscy tenisiści przeniosą się do Australii, konkretnie - do Perth. Tam 30 grudnia zaczną zmagania w turnieju United Cup - ich pierwszym oficjalnym w nowym sezonie. Rok temu Polska dotarła w nim do półfinału, teraz też jest w gronie faworytów - ma nawet większe szanse na końcowy sukces. A to za sprawą zmiany sposobu rozgrywania meczów.

Kolejna podróż Świątek i Hurkacza, tym razem do Australii. Tam czeka już solidne startowe

Rok temu odbywały się bowiem po dwa spotkania w singlu kobiet i mężczyzn oraz gra mieszana na sam koniec, teraz rywalizację w grze pojedynczej zmniejszono do jednego starcia. Formalnie mniej jest więc uczestników tych zawodów, z bycia rezerwową zrezygnowała np. Magda Linette. Bez zmian pozostaje to, że reprezentacji Polski będą przewodzić Iga Świątek i Hubert Hurkacz. W fazie grupowej Polska zmierzy się z Brazylią i Hiszpanią - pewny awans wywalczy najlepsza z tych drużyn. Drugi zespół też ma szansę, o ile będzie miał najlepszy bilans spośród wszystkich trzech grup rywalizujących w Perth (podobnie będzie w Sydney).

Na zachodnim wybrzeżu Polska zagra jeszcze ewentualnie ćwierćfinał, a półfinał i finał - już w Sydney.

Organizatorzy United Cup już wcześniej zapewniali, że do podziału będzie 15 milionów dolarów australijskich, czyli około 10 milionów dolarów amerykańskich. Dopiero jednak w czwartek, na osiem dni przed pierwszymi meczami, pokazali, jak będzie wyglądał podział tych pieniędzy. A jest on uzależniony od... miejsca zawodniczek lub zawodników w rankingach WTA bądź ATP.

Hubert Hurkacz awansował o... tydzień za późno. Znów straci na tym potężne pieniądze

Po pierwsze - wszyscy dostaną startowe: i to całkiem niemałe. Dla graczy z TOP 10 to aż 200 tys. dolarów amerykańskich - taką kwotę dostanie więc m.in. Iga Świątek. I tu pojawia się kłopot Hurkacza, który dziś jest dziewiąty na liście ATP. Sęk w tym, że w momencie zgłoszeń był jedenasty - dokładnie tak jak rok temu. A gracze z miejsc 11-20 zainkasują "tylko" 100 tys. Polak awansował do czołowej dziesiątki tydzień później - dwanaście miesięcy temu było identycznie, Hurkacz też "skasował" połowę wyższej stawki.

Pozostali reprezentanci Polski dostaną już znacznie niższe wpisowe: Daniel Michalski (256 ATP) tylko 10 tys. dolarów, Katarzyna Kawa (217 WTA) 15 tys. dolarów, Katarzyna Piter (WTA 67 w deblu) także 15 tys. dolarów, a Jan Zieliński (22 ATP w deblu) - 30 tys. dolarów.

Kolejne premie są za sukcesy sportowe, czyli zwycięstwa i awanse. W fazie grupowej triumfatorzy pojedynków singlowych dostaną po 38,3 tys. dolarów, za wygrany mecz w ćwierćfinale jest 69,5 tys. dolarów, w półfinale już 132 tys., a za zwycięstwo w finałowym starciu w Sydney - 251 tys. Mniej więcej o pięć razy mniejsze kwoty są w grze mieszanej.

Hubert Hurkacz i Iga Świątek / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT / RYAN LIM

Dodatkowo jeszcze za wygrany mecz nagrodę do podziału dostaje cały zespół, ale to raczej kwoty symboliczne: od 5 tys. dolarów (w grupie) do 23 tys. (w finale).

To zaś oznacza, że jeśli Idze Świątek uda się wygrać pięć meczów singlowych, a Polska dojdzie do finału w Sydney i odniesie końcowy sukces, na konto naszej najlepszej tenisistki wpłynie ok. 750 tys. dolarów, oczywiście brutto.

To spore pieniądze, ale znacznie większe będą już w Australian Open. Za triumf w Melbourne zwycięscy gier singlowych dostaną cztery razy większe kwoty.

Iga Świątek mówi "będę gotowa" na jej pierwsze starcie na szczycie WTA Finals. WIDEO / Associated Press / © 2023 Associated Press

Iga Świątek i Hubert Hurkacz / ROB PRANGE/Spain DPPI/DPPI via AFP / AFP

Hubert Hurkacz / AFP