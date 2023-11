W grze singlowej pozostał już tylko finał, w którym Iga Świątek zagra z Jessicą Pegulą . Polka w meksykańskim Cancun zarobiła już 890 tysięcy dolarów, ale może wyjechać bogatsza łącznie o 1,71 miliona . Stanie się tak, jeśli pokona Amerykankę. Będzie to maksymalny możliwy czek, jaki dało się zdobyć w tym turnieju - oznaczać będzie triumf po odniesieniu pięciu zwycięstw, bez potknięcia się w fazie grupowej.

Raszyniance został więc ostatni krok do "rozbicia banku". Sama zainteresowana twierdzi jednak, że będzie on najtrudniejszy. Mimo że nie straciła choćby seta przeciwko Markecie Vondrousovej, Coco Gauff, Ons Jabeur i Sabalence, to nie pozwala sobie na utratę koncentracji. Jest bliska powrotu na fotel liderki rankingu WTA, ale stąpa twardo po ziemi.