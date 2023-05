Wielkie osiągnięcie Igi Świątek. Od 14 lat zrobiła to tylko jedna zawodniczka

Iga Świątek awansowała do półfinału Madrid Open 2023. W ćwierćfinałowej rywalizacji nie dała szans Chorwatce Petrze Martić, wygrywając 6:0, 6:3. Spotkanie trwało zaledwie godzinę i dziesięć minut. Po jego zakończeniu ponownie uaktywnili się statystycy z firmy Opta. Jak przekazali, Polka dołączyła do legendarnej Marii Szarapowej - w jednej kwestii tylko one zapisały się w historii w taki sposób od 2009 roku.