Wielkie emocje w meczu Igi Świątek, tenisowy świat oszalał. Co za słowa

Spotkanie Igi Świątek z Naomi Osaką było niekwestionowanym hitem drugiej rundy turnieju kobiet Rolanda Garrosa. Japonka od września 2022 do grudnia 2023 r. nie grała z powodu ciąży i urodzenia córki. W lipcu zeszłego roku - zaledwie 15 dni po porodzie - już trenowała, by przyszykować formę na sezon 2024. Wygląda na to, że jej dyspozycja w ostatnich tygodniach znacznie się poprawiła.