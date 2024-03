Caroline Garcia, Emma Navarro, Coco Gauff - to tylko kilka z rywalek, które na swojej drodze do finału Indian Wells pokonała Maria Sakkari. Greczynka po całkowicie nieudanym Australian Open, a także turniejach w Abu Dabi i Dosze podniosła się i w Kalifornii nie zawiodła swoich kibiców. Nie miała jednak szans w finale z Igą Świątek .

Dominacja Świątek w finale Indian Wells. Rywalka "ugrała" tylko cztery gemy

Polka do starcia ze starszą rywalką przystąpiła niezwykle skoncentrowana i naładowana pozytywną energią po wielu pewnych zwycięstwach. Przez drabinkę Indian Wells przeszła jak burza, bez straty choćby jednego seta. Szczęście dopisało jej jedynie w ćwierćfinale - po wygranej 6:4 w pierwszym secie jej przeciwniczka, Caroline Wozniacki kreczowała, a Iga błyskawicznie awansowała do półfinału.

Gra Sakkari wyraźnie się załamała, a doświadczona tenisistka przegrywała niemal każdą piłkę. W efekcie Świątek przełamała ją trzykrotnie i triumfowała 6:0 , by po chwili wyrzucić ręce w górę w geście radości.

Wielkie spotkanie po finale Indian Wells. Gwiazda kina w towarzystwie gwiazdy tenisa

- Na pewno spotkanie z Zendayą było szalone, ale z drugiej strony to człowiek jak każdy z nas. Byłam więc po prostu szczęśliwa, że lubi tenis i że wychodzi film o tematyce tenisowej. To powinno być naprawdę ekscytujące - zdradziła Iga, po czym dodała - Może ćwiczyć ze mną, kiedy tylko chce.

Maria Sakkari w pięknych słowach o Świątek. "Zasługujesz na wszystko"

- Przykro mi, że nie mogłam stoczyć bardziej wyrównanej walki. Poszło to całkiem szybko. To zasługa Igi, jesteś wspaniałą zawodniczką. Bardzo dobry z ciebie człowiek, niesamowity mistrz. Zasługujesz na wszystko, co najlepsze. Ty i twój zespół stworzyliście coś niesamowitego. Mam nadzieję, że będziemy mogły rozegrać znacznie więcej finałów. Nasze mecze oznaczają, że obie robimy coś dobrego. Życzę ci powodzenia. Jesteś niesamowita. Najlepsze życzenia dla ciebie i twojego zespołu - powiedziała po spotkaniu Greczynka.