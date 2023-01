Wielki wyczyn zaskoczył Igę Świątek! Polka ma powód do dumy

Występ 21-letniej liderki rankingu WTA wzbudził spore uznanie. - Po zwycięstwie nad Julią Putincewą Iga Świątek po raz kolejny pokazała swoją dominację , by uzyskać drugie zwycięstwo w karierze nad Bencić . Polka wyszła z wyraźnym nastawieniem na utrzymanie swojej pozycji na linii i dominacji forhendem i pokryciem kortu, wykonując swój plan niemal perfekcyjnie - zachwycał się formą Polski oficjalny portal WTA .

Tenis. Iga Świątek: Głównym celem jest nie wracać do poprzedniego sezonu

Przebywająca w australijskim Brisbane Polka znalazła czas, by udzielić wywiadu w programie "Gość Wiadomości TVP", opowiadając o obecnym oraz minionym sezonie.

- W poprzednim roku wyniki przeszły moje oczekiwania. Jestem dumna z siebie, trzymałam wysoki poziom, radząc sobie z presją. Jeśli chodzi o utrzymanie wysokiego poziomu przez długi czas, to sama do końca nie wiem, na co mnie stać - przyznała Iga Świątek.