Wielki wyczyn Świątek i Sabalenki, napisały razem historię. Świat tenisa na to czekał

Paweł Czechowski

Aryna Sabalenka oraz Iga Świątek bez przesadnych komplikacji pokonały swoje oponentki w 1/8 finału wielkoszlemowego US Open i... napisały w ten sposób wspólnie pewną niezwykłą historię związaną z rozgrywkami tenisowymi w XXI wieku. Polka i Białorusinka dokonały przy tym przełomu, na który czekano przez równo dwie dekady, od czasów Marii Szarapowej i Lindsay Davenport.

Iga Świątek i Aryna Sabalenka mogą się spotkać najwcześniej w finale US Open
Iga Świątek prezentuje fantastyczną wręcz formę podczas tegorocznego US Open - Polka w czterech swych dotychczasowych meczach straciła zaledwie jednego seta i ostatnio odprawiła z kwitkiem kolejną rywalkę - Jekaterinę Aleksandrową.

Jej główna obecnie rywalka - Aryna Sabalenka - również jednak nie próżnowała i także zdążyła już pokonać cztery przeciwniczki, podobnie jak raszynianka pewnym krokiem wchodząc do ćwierćfinału. Z tym zaś wiąże się pewna interesująca statystyka.

Świątek i Sabalenka dokonały przełomu. Pierwsza taka sytuacja od dwóch dekad

Jak podano na profilu "OptaAce" na portalu X w bieżącym sezonie mamy do czynienia dopiero po raz piąty w XXI wieku z sytuacją, w której dwie zawodniczki zdołały w ramach jednej kampanii przedrzeć się do 1/4 finału wszystkich czterech turniejów wielkoszlemowych:

Poprzednio taka sztuka udała się w 2005 roku, kiedy prawdziwy pokaz umiejętności na zawodach WS dały Lindsay Davenport oraz Maria Szarapowa. Warto przy tym nadmienić, że Świątek jest też najmłodszą tenisistką od czasów Rosjanki, która zaliczyła komplet wielkoszlemowych ćwierćfinałów w pojedynczym sezonie.

Świątek i Sabalenka szykują się do kolejnych wyzwań na US Open

Iga Świątek swoje kolejne starcie na US Open rozegra 3 września, a jej rywalką będzie Amanda Anisimova, która w nocy z poniedziałku na wtorek ograła Beatriz Haddad Maię. Obie sportsmenki spotkały się ostatnio w finale Wimbledonu, podczas którego reprezentantka Polski zdominowała oponentkę i wygrała 6:0, 6:0.

Aryna Sabalenka tymczasem, po niedawnym triumfem nad Cristiną Bucsą, tym razem zmierzy się z Czeszką Marketą Vondrousovą. Potencjalne starcie Białorusinki ze Świątek będzie mogło nastąpić dopiero w finale zawodów.

