Wielki triumf Sabalenki, ale to nie koniec. Nie zapomniała o Świątek. Padło pytanie, od razu wskazała Polkę

Aryna Sabalenka i Iga Świątek to bez wątpienia dwie najlepsze tenisistki od początku sezonu 2022. Polka z Białorusinką zdominowały rywalizację w cyklu WTA, budując między sobą naprawdę pasjonującą rywalizację, w której głównym celem jest oczywiście pierwsze miejsce w rankingu.

Aktualnie "okupuje" je Sabalenka, która wyrwała tę pozycję oczywiście z rąk Igi. W trakcie minionego już sezonu były momenty, gdy wydawało się, że zmiana na czele rankingu jest kwestią czasu, bo Białorusinka wpadała w małe dołki, a Iga znajdowała się już naprawdę bardzo blisko celu.

Iga Świątek obok Williams. Sabalenka się nie wahała

Takie podejście można było mieć przed US Open. Różnica wydawała się możliwa do zniwelowania. Co ciekawe, w 2025 roku Iga z Aryną na korcie spotkały się ledwie raz - podczas półfinału turnieju rangi Wielkiego Szlema na kortach imienia Rolanda Garrosa. Niestety wówczas po trzech setach lepsza okazała się Białorusinka.

To właśnie Sabalenka została uznana także za najlepszą zawodniczkę roku 2025 według WTA. Białorusinka stanęła także przed kamerami stacji TNT Sports. Już przy pierwszej kwestii do jej głowy przyszła właśnie Świątek. - Jaka była najlepsza rywalka, z którą się mierzyłaś? - zapytał reporter.

- Najlepsza, najlepsza... cóż... grałam raz przeciwko Serenie Williams, więc oczywiście Serena i Iga - odpowiedziała liderka rankingu WTA. Na pytanie o najlepszy mecz również wskazała spotkanie ze Świątek. Tym razem wybór padł na rywalizację w finale turnieju WTA 1000 w Madrycie, gdy wygrała Iga.

