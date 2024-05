Cóż, ogólnie rzecz biorąc, myślę, że jestem szczęśliwa, że mogę zagrać w finale z czołowymi tenisistkami. Ktokolwiek wygra drugi półfinał, zagra w finale, to pokazuje konsekwentność. Na pewno będzie to wyzwanie, z kimkolwiek się zmierzę. To będzie trudny mecz. Będę gotowa i skupię się na sobie

~ deklarowała Iga Świątek