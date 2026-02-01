Wielki triumf Alcaraza. Świątek nie mogła tego przemilczeć. Tuż po finale takie słowa

W sobotę finał kobiet, a w niedzielę mężczyzn - tak zakończyły się zmagania w Australian Open. Z Melbourne najbardziej szczęśliwi wyjeżdżać będą Jelena Rybakina, która pokonała w decydującym starciu Arynę Sabalenkę oraz Carlos Alcaraz. Hiszpan po bardzo ciekawej rywalizacji w czterech setach rozprawił się z Novakiem Djokoviciem.

Co więcej, dla 22-latka jest to premierowa wygrana w tym turnieju. Tym samym lider światowego rankingu ATP skompletował Karierowego Wielkiego Szlema - czyli wygrał wszystkie wielkoszlemowe turnieje w erze open. Nieco gorzej poszło Idze Świątek, która odpadła z turnieju już na etapie ćwierćfinału. Wtedy lepsza okazała się wspomniana Rybakina.

Mimo to Polka pozostała w Melbourne do samego końca zmagań. Miała nawet okazję oglądać wielki finał panów z bliska, czym pochwaliła się w mediach społecznościowych. Jednocześnie pogratulowała Hiszpanowi wygranej.

Świątek jasno do Alcaraza. Tak pogratulowała mu triumfu

Poza fotografią z trybun Świątek dodała także krótki wpis. Jak już wspomnieliśmy są to gratulacje do nowego mistrza Australian Open. Nie zabrakło także podkreślenia Wielkiego Szlema, jakiego skompletował właśnie Carlos Alcaraz. Tenisistka na końcu dodała #carrergs, czyli Karierowy Wielki Szlem.

- Gratulacje Carlos, co za niezwykłe osiągnięcie - przekazała.

Następny turniej, w jakim udział weźmie Iga Świątek odbędzie się w Doha. Ten startuje już 8 lutego i potrwa przez sześć dni. Polka w swojej karierze wygrywała tam trzykrotnie - w 2022,2023 i 2024 roku.

