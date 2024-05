Wielki triumf, a potem takie słowa. Iga Świątek zwróciła się wprost do Sabalenki

Iga Świątek z Aryną Sabalenką mierzyły się w finale turnieju w Madrycie już przed rokiem. Wówczas górą była Białorusinka. Nasza liderka rankingu WTA szukała więc w sobotę okazji do rewanżu. Szybko okazało się jednak, że - zgodnie z oczekiwaniami - nie będzie to łatwa sprawa.

Pierwszy set był niezwykle zacięty. Wojnę nerwów w jego decydującej części wygrała jednak Iga Świątek, która ograła Arynę Sabalenkę 7:5, obejmując prowadzenie w meczu. W drugiej partii wiceliderka światowego rankingu szybko objęła prowadzenie 2:0, lecz reprezentantka Polski nie pozwoliła jej uciec, doprowadzając do stanu 3:3. Niestety, Białorusinka była już na tyle rozpędzona, że wystarczyło to, by wygrać tego seta 6:4.