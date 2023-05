Wielki test dla Świątek, Sabalenka może się obawiać. Będzie wielki hit?

Iga Świątek i Aryna Sabalenka to obecnie bez wątpienia dwie największe rywalki w świecie tenisa - mówimy tu przecież o współzawodnictwie numeru jeden i numeru dwa światowego rankingu, a do tego o sportsmenkach, które niedawno zmierzyły się ze sobą w finałach dwóch kolejnych turniejów, co, jak można powiedzieć, zakończyło się remisem.

Teraz obie panie szykują się już do udziału w turnieju Italian Open w Rzymie - i obie mają oczywiście ambicje co do tego, by z Włoch wrócić z kolejnym tytułem na swoim koncie. Redakcja portalu puntodebreak.com postanowiła podjąć się kilku przewidywań z tym związanych - wieszcząc... powtórkę z rozrywki.

Sabalenka zdobywa drugi tytuł WTA w Madrycie. Iga Świątek pokonana. WIDEO / PRESS ASSOCIATION / © 2023 Associated Press

Iga Świątek - Aryna Sabalenka w kolejnym finale? Hiszpanie nie mają wątpliwości

Według przedstawionych predykcji w finale rzymskich zawodów znów powinno nastąpić hitowe starcie między Polką i Białorusinką - z tymże droga do tego meczu oczywiście najprostsza nie będzie. W przedstawionej "symulacji" Świątek mogłaby zmierzyć się z kolejno Pawliuczenkową, Perą, Samsonową, Rybakiną i Jabeur, by potem przejść do bezpośredniej rywalizacji o trofeum.

"Wszystko jest w jej rękach" napisano. Jednocześnie przy Sabalence wskazano jeden konkretny moment, który wyjątkowo groziłby jej potknięciem. Przy potencjalnej drabince: zawodniczka z kwalifikacji, Kalinina/ Sherif, Azarenka, Garcia, Pegula, Świątek najtrudniej może być w... drugiej potyczce.

Mayar Sherif będzie zmorą dla Sabalenki? Znów mogą powalczyć na korcie

Jak bowiem zwrócono uwagę, Mayar Sherif ostatnio "nie leżała" reprezentantce naszych wschodnich sąsiadów, będąc jedyną (obok Świątek) zawodniczką, która w Madrycie zdołała urwać jej całego seta. Już niebawem przekonamy się, czy Egipcjanka znów będzie mogła nieco namieszać w marszu po triumf wiceliderce globalnej klasyfikacji.

Turniej Italian Open potrwa od 8 do 20 maja. Iga Świątek i Aryna Sabalenka rozpoczną go od drugiej rundy i miejmy nadzieję, że - tak jak rok temu - w "Wiecznym Mieście" najwięcej punktów ze wszystkich na swoim koncie zapisze raszynianka...

