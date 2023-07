BNP Paribas Warsaw Open to jedyny w Polsce turniej zaliczany do cyklu WTA. Tym samym jest też jedyną okazją, aby w kraju zobaczyć Igę Świątek w akcji na żywo. Nic więc dziwnego w tym, że zainteresowanie imprezą było ogromne, a bilety sprzedawały się błyskawicznie. Kiedy tylko organizatorzy ogłosili, że pierwszy mecz liderka światowego rankingu rozegra we wtorek , wejściówki na ten dzień stały się towarem deficytowym.

Kibicom nie przeszkadzały nawet relatywnie wysokie ceny. Jak pisaliśmy na naszych łamach : zakładając, że Iga Świątek dojdzie do finału i ktoś chciałby zobaczyć wszystkie jej spotkania od wtorku do niedzieli, to za bilet w kategorii IV musiałby zapłacić 560 zł, w kategorii III - 660 zł, II - 760 zł, I - 860 zł, a VIP - 2450 zł.

Najwyraźniej kibice uznali, że skoro to jedyna okazja w roku, aby podziwiać tenis Igi Świątek, warto jest wydać taką kwotę. Trybuny kortu centralnego były bowiem wypełnione niemalże w całości. Kiedy tylko obie zawodniczki wchodziły na arenę zmagań, zostały przywitane solidną porcją braw. Rzecz jasna euforia była zdecydowanie większa, kiedy spiker wyczytał nazwisko Polki.

WTA w Warszawie: Kibice euforycznie zareagowali na Igę Świątek

W kolejnych minutach entuzjazm nie stygł. Kibice nagradzali brawami wszystkie udane zagrania Polki. Wbrew temu, czego spodziewała się Karolina Muchova , fani musieli jednak również czasem dodać liderce rankingu skrzydeł, kiedy Nigina Abdurajmowa przejmowała inicjatywę. Uzbeczka od początku spotkania chciała pokazać, że nie przestraszy się Świątek i ruszyła do walki z otwartą przyłbicą. W pierwszym secie raszynianka musiała się nieco namęczyć, aby ostatecznie wygrać go 6:4.

Choć polska publiczność nie jest przyzwyczajona do tenisowej etykiety, przyznać należy, że zdała egzamin. Brawa pojawiały się w odpowiednich momentach, a podczas wymian na korcie panowała cisza.

Kibice rozumieli, co dzieje się w meczu i reagowali odpowiednio do sytuacji. Co równie istotne - nikomu nie przyszło do głowy strzelać w oczy zawodniczek lampą błyskową albo odbierać telefonu, o co zresztą przed rozpoczęciem gry apelowali organizatorzy.

Jedynym dystraktorem okazały się... dzwony pobliskiego kościoła. Tuż przed 18:00 zaczęły one bić tak głośno , że dźwięk dotarł do kortu. Na trybunach zapanowała konsternacja, a zawodniczki dograły seta w tych niecodziennych okolicznościach.

W drugiej odsłonie meczu żadne dźwięki nie rozpraszały już tenisistek. Obie dały kibicom dobre widowisko, a ostatecznie seta wygrała Polka 6:3. W całym meczu triumfowała więc 2:0 i może szykować się już do drugiej rundy.

Po zakończeniu starcia kibice nagrodzili Świątek gromkimi i długimi brawami. Pełne radości okrzyki niosły się po korcie również w trakcie udzielania przez tenisistkę wywiadu dla reportera WTA - zwłaszcza, kiedy raszynianka dziękowała fanom za doping. W pewnym momencie publiczność zaczęła też skandować "Iga, Iga".

Z turnieju WTA w Warszawie Jakub Żelepień, Interia

Iga Świątek / ROB PRANGE / Spain DPPI / DPPI / AFP

Iga Świątek / ANDREW COWIE / Colorsport / DPPI via AFP / AFP

Iga Świątek / AFP