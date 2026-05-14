Wielki szum wokół Świątek. To Włosi sądzą o Polce. Podgrzali atmosferę

Czwartkowy mecz z Eliną Switoliną przesądzi o tym, czy Iga Świątek zdoła wywalczyć awans do wiekiego finału "tysięcznika" w Rzymie. W poprzednie rundzie Polka spektakularnie pokonała Jessikę Pegulę, oddając jej tylko trzy gemy w całym spotkaniu.

Ten znakomity występ Igi Świątek dał odpowiedzi na wiele pytań. Szczególnie na to, czy powrót Polki do wielkiej formy na mączce jest realny. Niestety, w Madrycie nie było nam dane się o tym przekonać z powodu choroby zawodniczki.

Włosi nie mają wątpliwości. Forma Igi Świątek tematem numer "1" w kobiecym tenisie

W Rzymie sprawy mają się już o wiele lepiej. Włosi również to zauważyli. Claudio Giua w swoim najnowszym artykule na łamach "La Repubblica" wprost ocenia, że powrót do formy Igi Świątek jest tematem numer "1" w kobiecym tenisie.

- Jeśli wielką niespodzianką w kobiecym tenisie w Rzymie jest Sorana Cirstea, która w wieku 36 lat, po ogłoszeniu zakończenia kariery, gra najlepszy tenis w swojej karierze, to temat, który wywołuje największy szum, to powrót Polki - opisuje dziennikarz.

Włoch tłumaczy, że za spektakularnym zwycięstwem Igi Świątek nad Jessiką Pegulą kryje się osiem miesięcy trudnych historii. Po wielkim sukcesie na Wimbledonie Iga Świątek zniknęła. "La Repubblica" wymienia wszystkie jej porażki od od Seulu po Rzym. W tym czasie rozstała się z Wimem Fissettem i powierzyła stanowisko trenera Francisco Roigowi.

- W tych dniach wybucha również nowa kontrowersja dotycząca roli Darii Abramowicz, psychologa, która od 2019 roku na stałe zasiada w boksie Igi. Kim Clijsters w telewizji spekulowała, że zerwanie z belgijskim trenerem jest związane właśnie z nią. W ojczyźnie są tacy - na czele z byłym trenerem juniorów Arturem Szostaczko - którzy otwarcie mówią o "szarej eminencji". Iga broni Darii, jak zawsze: "To ja decyduję, kto jest w moim zespole" - wypominają Włosi.

W tym samym artykule Claudio Giua przypomina, że z aktualnie grających zawodniczek to właśnie Iga Świątek jest tą najbardziej utytułowaną, mając sześć tytułów wielkoszlemowych.

Stawiając jej powrót do formy na samym szczycie ważnych tematów w kobiecym tenisie, podgrzewają atmoesferę przed czwartkowym półfinałem ze Switoliną. Jeśli Polka go wygra, o zwycięstwo w całym "tysięczniku" powalczy ze zwyciężczynią meczu Cirstea - Gauff.

Tak grającej Igi Świątek nie widział od dwóch lat. Wróciły "ustawienia fabryczne". FILIPPO MONTEFORTE AFP

Iga Świątek ETTORE FERRARI PAP

Iga Świątek po meczu z Caty McNally EPA/ETTORE FERRARI/ PAP/EPA

Piotrcovia Piotrków Trybunalski - KGHM Zagłębie Lubin. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport