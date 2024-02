Wielki sprawdzian przed Igą Świątek. Nadchodzą najważniejsze dni

Nie ma wątpliwości, że obecny sezon tenisa będzie dla tenisistów i tenisistek wyjątkowy. W samym jego środku bowiem dojdzie do rywalizacji w jedynej takiej imprezie czterolecia, a więc igrzyskach olimpijskich. Te w tym roku odbędą się w Paryżu i jego okolicach, co w czystej teorii powinno bardzo mocno promować Igę Świątek . Można z pełną świadomością powiedzieć, że Polka wyrasta bowiem na królową paryskiej mączki na obiektach imienia Rolanda Garrosa.

Świątek zresztą niejednokrotnie podkreślała, że rywalizacja na kortach imienia Rolanda Garrosa jest jej ulubionym czasem w trakcie roku. Wcześniej jednak do zdobycia jest bardzo dużo. Najpierw zawodniczki zakończą okres walki na kortach twardych, żeby przenieść się właśnie na mączkę. Jak na razie z tego czasu w trakcie roku liderka światowego rankingu wyniosła "jedynie" puchar za wygraną w turnieju rangi WTA 1000, który odbywał się w Katarze. Tam Świątek obroniła tytuł. Dotarła też do półfinału imprezy w Dubaju i trzeciej rundy Australian Open.

Najważniejszy czas dla Igi Świątek. Walka o marzenia

Szczególnie ten ostatni wynik był ogromnym rozczarowaniem, zarówno dla Polki, jak i kibiców. W końcu przed startem rywalizacji, to Świątek i Sabalenkę wymieniano w gronie największych faworytek. Ta dwójka miała się zmierzyć ze sobą w wielkim finale. Do tego jednak nie doszło, a Sabalenka turniej wygrała. Nie ma jednak żadnych wątpliwości, że najważniejszy czas w sezonie dla Świątek jeszcze się nie rozpoczął, a dopiero nadchodzi. Mówi o tym Tomasz Wolfke w programie "Misja Sport".

- Iga będzie miała w karierze tę jedną zmorę, zresztą jak wszyscy zawodowi sportowcy, czyli powtarzalność. Generalnie tenis podąża za słońcem i to jest zaleta. Przyjemniej jest grać, gdy jest 25 stopni, niż gdy jest 5 stopni i trzeba grać w hali. Z punktu widzenia Igi to przygotowanie przed najważniejszą częścią sezonu - obrona tytułu podczas Rolanda Garrosa i igrzyska olimpijskie w Paryżu, z którymi my i Iga wiążemy bardzo duże nadzieje - powiedział komentator w programie "Przeglądu Sportowego".