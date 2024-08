Caroline Garcia jeszcze w 2018 roku była czwartą rakietą świata. Obecnie w rankingu WTA zajmuje jednak dopiero 30. lokatę i nic nie wskazuje na to, by miała w najbliższym czasie zanotować znaczący awans. 30-latka ma bowiem za sobą serię nieudanych występów w Madrycie oraz Rzymie, a także na Rolandzie Garrosie, Wimbledonie i igrzyskach olimpijskich, gdzie szybko odpadała z drabinki. Nie inaczej było w trakcie tegorocznego US Open. Reklama

Reprezentantka Francji niespodziewanie odpadła już po pierwszym meczu, przegrywając 1:6, 4:6 z 92. w światowym zestawieniu Meksykanką Renatą Zarazuą. Słabsza forma, jaką prezentuje na korcie Caroline Garcia, nie usprawiedliwia jednak wielkiego skandalu, do jakiego doszło poza nim.

A trudno inaczej nazwać to, co spotkało znaną zawodniczkę. Jak przyznała, po ostatnich porażkach zalała ją niewyobrażalna fala nienawiści , które pośrednio dotknęła także jej najbliższych. Caroline Garcia wrzuciła do sieci obszerny post, w którym zaprezentowała przykładowe komentarze, jakie otrzymała. - "Powinnaś rozważyć skończenie ze sobą", "Mam nadzieję, że twoja mama niedługo umrze", "Klaun z cyrku" - to tylko niektóre z nich.

Francuzka dodała także kilka słów od siebie:



To wybrane wiadomości, które otrzymuję ostatnio po porażkach. Jest ich kilka, ale otrzymałam ich setki. Mimo że mam 30 lat, to wciąż boli, bo koniec końców jestem zwykłą dziewczyną, która bardzo stara się wykonywać swoją pracę. Mam odpowiednie narzędzia i wiem, jak bronić się przed hejtem. Ale mimo to jest to bolesne ~ napisała

I dodała: - Naprawdę martwi mnie kiedy pomyślę o młodych zawodnikach, którzy muszą przez to przechodzić. Ci ludzie wciąż nie osiągnęli pełnego rozwoju w życiu prywatnym, a taki hejt może na nich wpłynąć. Może wydawać się wam, że to nas nie rusza. Ale rusza. Jesteśmy tylko ludźmi. A czasami, kiedy otrzymujemy tego typu wiadomości jesteśmy naprawdę już zniszczeni emocjonalnie porażką w turnieju, a co dopiero tym. To wywołuje spore szkody. Wielu przede mną poruszało tę kwestię. A wciąż nie doszło do żadnego postępu. Reklama

US Open. Dramatyczny wpis Caroline Garcia. Iga Świątek oraz Daria Abramowicz zareagowały

Wpis, który zamieściła Caroline Garcia, wywołał lawinę reakcji osób ze środowiska, które postanowiły wesprzeć swoją koleżankę z kortu. Należy do nich między innymi liderka rankingu WTA - Iga Świątek, która podziękowała francuskiej tenisistce za to, że podzieliła się ze światem tym, co ją spotkało.

W tej sprawie zainterweniowała także współpracująca z Polką psycholog - Daria Abramowicz, zamieszczając wpis na swoim profilu.

Jednym z najtrudniejszych i najbardziej wymagających aspektów sportu na najwyższym poziomie jest radzenie sobie z hejtem i zarządzanie medialną presją. Wszyscy to wiemy. Mimo, że to smutne i niesprawiedliwe, na koniec dnia niewiele możemy zrobić, by kontrolować całą sytuację i środowisko. Adaptujemy się i chronimy samych siebie. To niemal wszystko, co da się zrobić. To praca, którą wykonujemy każdego dnia ~ rozpoczęła swoją myśl Daria Abramowicz

Po czym kontynuowała, zwracając się do Caroline Garcii: - Ale mówienie o tym, zwiększanie świadomości i edukacja, sprawia że wszystko staje się inne. Przykro mi, że doświadczyłaś ataków w sieci, ale dziękuję ci za te słowa. To wiele znaczy dla innych sportowców.

