Wielki rewanż Świątek, a teraz takie wieści. Piąta na historycznej liście

Iga Świątek awansowała do czwartej rundy turnieju w Indian Wells, w której zagra z Julią Putincewą . W niedzielę w Kalifornii zrewanżowała się Lindzie Noskovej za porażkę w styczniowym Australian Open. Tym razem również miała problemy, ale od stanu 4:2 dla Czeszki w pierwszym secie wygrała już wszystkie gemy do końca spotkania. Długo nie mogła znaleźć swojego rytmu, ale gdy już to zrobiła, pokazała całkowitą dominację nad rywalką.

