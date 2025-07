Wielki prestiż to nie koniec. Tyle Świątek może zarobić za wygraną w finale Wimbledonu

Iga Świątek w tym sezonie prezentuje się wręcz kapitalnie jeśli mowa o grze na nawierzchni trawiastej - po dotarciu do finału turnieju w Bad Homburg (niestety przegranego z Jessicą Pegulą) Polka pokazała się też od jak najlepszej strony na Wimbledonie .

24-latka już teraz pewna jest zgarnięcia kwoty 1,52 mln funtów, czyli ok. 7,5 mln złotych - tyle bowiem właśnie otrzymały sportsmenki, które dotarły do finału Wimbledonu . Zwyciężczyni zawodów przy tym... jeszcze niemalże podwoi stawkę.

Organizatorzy przewidzieli bowiem dla triumfatorki nagrodę w wysokości równo trzech milionów funtów - czyli plus minus 14,8 mln złotych. Powiedzieć, że to niebagatelny zarobek, to jak nic nie powiedzieć.