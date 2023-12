Wielki powrót Świątek w starciu z Sabalenką. Jest pierwsze zwycięstwo dla drużyny Hawks

Jeszcze przed rozpoczęciem trzeciego dnia zmagań doszło w regulaminie do niekorzystnej zmiany dla zespołu Igi Świątek i Huberta Hurkacza. Organizatorzy postanowili, że ostatniego dnia nie będą rozgrywane miksty. W związku z tym Team Hawks miał mniej okazji do zdobywania punktów potrzebnych do awansu do wielkiego finału pokazowych rozgrywek World Tennis League.