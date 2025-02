Wielki powrót gwiazdy, WTA nie zostawia złudzeń. A ta czeka na Igę Świątek

Paula Badosa jeszcze w 2022 roku, tuż po tym gdy zakończenie kariery ogłosiła Ashleigh Barty, przesunęła się na drugie miejsce w rankingu WTA. W tym samym roku wygrała turniej WTA 500 w Sydney, później docierała do półfinału w Indian Wells Porsche i Tennis Grand Prix . Niewykluczone, że gdyby nie problemy zdrowotne, utrzymywałaby się na szczycie przez dłuższy czas.

Jak tłumaczyła 27-latka, zdaniem lekarzy może być w przyszłości zmuszona do przyjmowania zastrzyków z kortyzonem, który znajduje się na liście substancji zakazanych. A to przekreśliłoby możliwość kontynuowania przez nią kariery.

Paula Badosa wróciła do gry. WTA: Stała się silniejsza