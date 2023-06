Caroline Wozniacki wraca do tenisa! Jasny plan polsko-duńskiej zawodniczki

"Zagram w US Open. W Nowym Jorku jest po prostu elektryzująca atmosfera, której nie mam nigdy dość, a ponadto grało mi się tam tak dobrze przez wiele lat. Poza tym David był w New York Knicks przez pięć sezonów - oboje uwielbiamy to miejsce" - oświadczyła.

"Zacznę grać w Montrealu (7-13 sierpnia - dop. red.), żeby wrócić do rytmu, a następnie wszyscy udamy się do Nowego Jorku. Potem będę miała kilka miesięcy na przygotowanie się do Australian Open, a później zobaczymy. Igrzyska w Paryżu to też zdecydowanie jakiś cel" - opisała.