Bad Homburg? To będzie taki powiedzmy turniej przygotowawczy do Wimbledonu i potem stamtąd już polecimy do Londynu. Musimy popracować, musimy się przygotować i rozwijać umiejętności gry na trawie. Mamy mało czasu, ale postaramy się go wykorzystać jak najlepiej

~ deklarował trener Igi Świątek w rozmowie wyemitowanej na antenie Canal+ Sport